Стало известно, когда США и НАТО дадут официальный ответ по гарантиям безопасности

Глава российского МИД Сергей Лавров Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава российского МИД Сергей Лавров сообщил, что представители США и НАТО пообещали письменно ответить на предложения Москвы по гарантиям безопасности. Они обсуждались сторонами накануне, 12 января, в ходе Совета Россия - НАТО.

По словам Лаврова, прошедшие в Женеве переговоры были деловыми. И, несмотря на различия во взглядах, стороны высказывали свои позиции спокойно.

"Позиция Запада достаточно жесткая, аррогантная где-то, неуступчивая, она все-таки излагалась спокойно, в деловом ключе, что позволяет рассчитывать на перспективу осмысления состоявшихся переговоров в Вашингтоне", — цитирует Лаврова РИА Новости.

Как отметил дипломат, США пообещали "положить на бумагу" ответ по гарантиям безопасности уже на следующей неделе. Генсек НАТО Йенс Столтенберг обещал дать ответ в течение недели.

Как ранее писал сайт kp.ru, пресс-секретарь Владимира Путина Песков заявил, что НАТО не имеет права корректировать перемещения военных сил Российской Федерации на территории России.