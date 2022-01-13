МИД РФ пообещал принять «другие меры», если США и НАТО не учтут требования России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия примет «другие меры и приемы» в отношении западных партнеров в случае, если Соединенные Штаты и НАТО не учтут требования РФ, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Мы уже видим, что дальше будут применяться другие меры, другие приемы в отношении оппонентов, если они не учтут наши требования и наши потребности", - подчеркнул он.

В интервью телеканалу RTVI дипломат отметил, что Вашингтон и Брюссель вряд ли пойдут на уступки по гарантиям безопасности, но переговоры продолжаются «по разным линиям». Тем не менее, отметил Рябков, «надежда всегда умирает последней».

По словам замглавы российского МИД, главная проблема заключается в отказе США и НАТО идти навстречу ключевым требованиям России по нерасширению, свертыванию инфраструктуры альянса и возвращению его к рубежам по состоянию на 1997 год, а также тематике, касающейся юридических гарантий неразмещения вооруженных систем в непосредственной близости от границ РФ.

Во вторник, 11 января, в Женеве прошли первые переговоры между Россией и США по гарантиям безопасности в Европе. Они продорлжались около восьми часов.

Накануне состоялось первое за два последних года заседание Совета Россия - НАТО. Российскую делегацию представила межведомственная комиссия Министерства иностранных дел и Минобороны. Сайт kp.ru писал о главных итогах встречи.