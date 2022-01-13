Лавров назвал переговоры по гарантиям безопасности с США более приоритетными, чем с НАТО

Глава российского МИД Сергей Лавров Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что РФ считает приоритетом переговоры с США по гарантиям безопасности. Диалог с НАТО по этому вопросу можно реализовать позднее, считает дипломат.

"Главный формат - это Россия-Соединенные Штаты, и немножко Россия-НАТО", - сказал Лавров в интервью Первому каналу.

Дипломат также рассказал о том, на что Россия рассчитывает после заседания Совета Россия - НАТО, которое прошло накануне, 12 января. Как сообщил Лавров, Москва работает над конкретными задачами и ждет официальной реакции на предложения к США и Альянсу.

"Мы привыкли от жестокой реальности отталкиваться - нам обещаны письменные реакции, дождемся их и будем определять шаги. Есть такая пословица: "Кто такой пессимист? Это - хорошо информированный оптимист", - ответил Лавров.

Как ранее писал сайт kp.ru, глава российского МИД Сергей Лавров сообщил, что представители США и НАТО пообещали письменно ответить на предложения Москвы по гарантиям безопасности. Они обсуждались сторонами накануне, 12 января, в ходе Совета Россия - НАТО.