Депутат Колесник заявил о необходимости проведения соцопроса о стоимости ОСАГО Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Член комитет Государственной думы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Андрей Колесник заявил, что прежде чем принимать законопроект, который может привести к резкому подорожанию полиса ОСАГО, необходимо провести соцопрос.

"Понятно, что люди хотят платить поменьше, но когда случается происшествие, не дай бог, с какими-то тяжелыми повреждениями, то сразу, как раз, вопрос страховки возникает", - пояснил специалист в беседе с изданием Lenta.ru.

По мнению парламентария, необходимо оценить платежеспособность населения и посоветоваться со специалистами.

Напомним, в России 9 января 2022 года вступило в силу указание Центрального банка о новых тарифах на ОСАГО. Как сообщает "Российская газета", для автовладельцев легковых машин установлен тариф в границах от 2224 рублей до 5980 рублей.

Сайт KP.ru рассказывал сколько стоит оформить полис ОСАГО, и от чего зависит цена. Так, наиболее ощутимое влияние на стоимость ОСАГО оказывает так называемый бонус-малус, или КБМ, размер которого зависит от количества страховых случаев за год.