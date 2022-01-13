Украина провела учения с применением средств ПВО вблизи Крыма

ЗРК «Оса-АКМ» Фото: Facebook Генштаба ВСУ

Украинские военные провели учения в Херсонской области рядом с границей с Крымом. В маневрах были задействованы зенитно-ракетные комплексы «Оса-АКМ», сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил страны.

«На Херсонщине подразделения противовоздушной обороны группировки войск «Юг» провели учения расчетов ЗРК «Оса-АКМ», который на сегодняшний день остается грозным и мощным автоматизированным военным комплексом, предназначенным для прикрытия наших подразделений во всех видах боевых действий», – сказано в Facebook Генштаба ВСУ.

Как писал сайт kp.ru, на прошлой неделе украинские военные начали учения у границ с Крымом. Разведчики тренировались «давать отпор врагу на близком расстоянии» и другим способам ведения боя.

Напомним, в декабре 2021 года Украина провела очередные военные учения на границе с Крымом.