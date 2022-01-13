Лавров назвал домыслы о причастности РФ к казахстанскому кризису конспирологической теорией

Лавров назвал конспирологической теорией предположение о причастности Москвы к беспорядкам в Казахстане. Фото: REUTERS

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил об абсурдности предположений, что Москва причастна к январским беспорядкам в Казахстане. Об этом Лавров сказал в четверг 13 января в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

Говоря о причинах произошедшего в Казахстане, Лавров отметил, что казахстанские власти проводят тщательное, полноценное расследование и огласят результаты по его завершении.

«Это не имеет никакого отношения к проискам Москвы, каким-либо еще теориям заговора. Еще раз повторю, это дело Казахстана, и Нур-Султан - столица Казахстана - активно этим занимается», - сказал Сергей Лавров.

Министр заявил, что конспирологические теории относительно ситуации в Казахстане не имеют под собой оснований.

«Есть много сейчас конспирологических теорий. Одна часть этих теоретиков, что все это устроено Западом, чтобы ослабить наши позиции перед переговорами в Женеве и Брюсселе. Другие обвиняют нас в том, что мы это спровоцировали, чтобы ворваться в Казахстан и взять его под свой контроль. Это все от лукавого», - резюмировал Лавров.

Ранее Лавров назвал «нервным срывом» заявление США о возможных санкциях.