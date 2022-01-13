Япония выразила России протест из-за стрельб у курильского острова Кунашир Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кабинет министров Японии выразил протест России в связи с учебными стрельбами, которые проходят рядом с островом Курильской гряды Кунашир. По данным Токио, российская сторона проводит их со вторника, 11 января.

В тексте протеста, опубликованном агентством Kyodo, заявляется, что Япония считает «недопустимыми учения и другие формы усиления военного присутствия России на четырех северных островах».

В июне прошлого года Япония выразила России протест из-за масштабных военных учений частей армейского корпуса Восточного военного округа и Тихоокеанского флота, которые проводились на двух южных островах Курильской гряды.

Напомним, в декабре 2021 МИД России выразил протест представителю посольства Японии из-за выставки по Курилам в Токио.

Сайт kp.ru писал, как Россия закрыла последнюю «дырку» в обороне Курил.