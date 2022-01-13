Путин заявил о разных целях у протестующих против повышения цен и вооруженных участников беспорядков в Казахстане

Путин заявил, что цели мирных протестующих и вооруженных участников беспорядков в Казахстане были разными. Фото: REUTERS

Президент РФ Владимир Путин заявил, что не стоит смешивать казахстанцев, мирно протестовавших против повышения цен, с вооруженными участниками беспорядков. Глава государства отметил, что у этих групп людей были кардинально разные цели. Об этом Путин сказал во время встречи с министром обороны Российской Федерации Сергеем Шойгу в четверг 13 января.

«Разумеется, что - я уже об этом говорил - те люди, которые выступали за понижение цен на энергоносители, и те, которые с оружием в руках по несколько суток вели боевые действия с вооруженными силами, окружая их в местах дислокации, - это совсем разные люди и у них разные цели», - сказал Путин, комментируя итоги операции миротворческих сил ОДКБ.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал конспирологической теорией заявления о причастности России к организации беспорядков в Казахстане.