Проценко заявил, что не стоит расслабляться в надежде на легкое течение болезни при «омикроне»

Главврач Проценко заявил, что не стоит расслабляться из-за более легкого течения болезни при инфицировании "омикроном". Фото: REUTERS

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что относительно легкое течение болезни при заражении штаммом «омикрон» не должно стать поводом расслабляться ни для медиков, ни для граждан. Об этом он сказал в четверг 13 января, выступая на Гайдаровском форуме.

Проценко отметил, что медики, работающие с инфицированными «омикроном» пациентами, отмечают, что люди болеют сравнительно легко и случаев стремительного ухудшения состояния больных меньше, чем при заражении «дельтой».

«Но это не значит, что нам надо расслабляться, потому что индекс контагиозности и скорость распространения 'омикрона' гораздо выше, нежели у «дельты», - сказал Проценко ТАСС, объяснив это тем, что индекс контагиозности и скорость распространения «омикрона» намного выше, чем у предшествующей ему «дельты».

Медик поблагодарил всех, кто носит маски и отметил, что ни России, ни, в частности, Москве, не удастся избежать распространения «омикрона».

Ранее на kp.ru сообщалось, что министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко объяснил необходимость вакцинироваться для беременных женщин и молодых матерей тем, что иммунитет к COVID-19 и, в частности, к штамму «омикрон» передается младенцам от вакцинированных матерей при грудном вскармливании.