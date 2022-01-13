Британский принц Энрдю, обвиняемый в изнасиловании, лишен военных званий и королевского патронажа

Принц Эндрю — третий ребёнок и второй сын королевы Великобритании Елизаветы II Фото: REUTERS

Сын королевы Елизаветы II принц Эндрю был лишен воинских званий и королевского патронажа. Ранее члена королевской семьи обвинили в изнасиловании - иск подала правозащитница Вирджиния Джуффре, которая заявила, что принц Эндрю совершил преступление, когда ей было 17 лет.

Как сообщает пресс-служба Букингемского дворца, решение о лишении принца воинских званий и королевского патронажа было принято в четверг, 13 января.

"С одобрения и согласия королевы почетные воинские звания и королевские патронажи герцога Йоркского возвращены королеве. Герцог Йоркский не будет выполнять никаких публичных обязанностей и будет защищать себя в этом деле как частное лицо", - говорится в заявлении.

Как ранее писал сайт kp.ru, адвокатам британского принца Эндрю не удалось добиться от американского суда отклонения гражданского иска о насилии, поданного Вирджинией Джуффре. Женщина утверждает, что 20 лет назад подверглась сексуальным домогательствам и насилию со стороны члена британской королевской семьи.