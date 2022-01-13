Полиция Лондона отказалась расследовать участие Бориса Джонсона в вечеринке во время карантина

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон Фото: REUTERS

Лондонская полиция отказалась расследовать возможное нарушение коронавирусных ограничений премьер-министром страны Борисом Джонсоном. Предполагается, что он присутствовал на вечеринке с многочисленными приглашенными, тогда как в стране нельзя было собираться на такие мероприятия из-за пандемии.

Как сообщает Скотленд-Ярд в Twitter, с момента возможного нарушения прошло слишком много времени. И теперь его уже не будут расследовать.

"В соответствии с действующими в полиции правилами, сотрудники обычно не расследуют нарушения коронавирусных нормативов, когда о них сообщается спустя много времени после того, как они могли произойти", - отметили в Скотленд-Ярде.

Полицейские также объяснили, что в период коронавирусных ограничений главная задача правоохранителей в объяснении правил и побуждении соблюдать их, а в меньшей степени - в привлечении к ответственности виновных.

Как ранее писал сайт kp.ru, вечеринка, из-за которой разразился скандал, проходила на открытом воздухе в мае 2020 года на Даунинг-стрит в Лондоне. На ней присутствовали 40 человек, помимо британского премьера там была и его супруга Кэрри Джонсон. В то время такие массовые собрания были запрещены: на улице разрешалось встречаться не более чем с одним человеком, проживающим в другом доме.