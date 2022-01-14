NYT: НАТО в обозримом будущем не примет Украину в свои ряды

Вступлению Украины в НАТО мешают многие факторы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украина в обозримом будущем не сможет стать членом НАТО, поскольку многие страны – члены Североатлантического альянса выступают против. Об этом говорится в статье газеты The New York Times.

Авторы материала отмечают, что вступлению Незалежной в Альянс мешают многие факторы, и неуверенность европейских членов НАТО по поводу ее приема – только один из них. В частности, западный блок также недоволен тем, как власти Украины проводят обещанные реформы, а также считает недостаточными принятые на Украине меры борьбы с коррупцией.

Обозреватели газеты также указывают, что американский президент Джо Байден, несмотря на многочисленные заявления администрации США о том, что Украина имеет право стать членом НАТО, в последнее время более осторожен в подобных высказываниях.

«Учитывая все это, Украина почти определенно не сможет отвечать третьему главному критерию для вступления НАТО – одобрение всех 30 членов», - подытожили авторы статьи.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в начале декабря прошлого года президент России Владимир Путин заявил, что Москва и партнеры нашей страны будут настаивать на недопустимости расширения НАТО на восток. Он также напомнил свои слова о том, что Россия будет добиваться гарантий безопасности со стороны западных стран но в этот раз потребуются правовые и юридические гарантии, поскольку устные обязательства Запада не были соблюдены.

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