Россия обнуляет итоги холодной войны: Украина не войдет в НАТО, а у наших границ не должно быть ракет

Россия предлагает НАТО уйти из государств, входивших в СССР Фото: EAST NEWS

Россия, как и обещала, подготовила свои предложения о взаимных гарантиях безопасности для Соединенных Штатов и НАТО. Проект соглашений опубликовал наш МИД.

После онлайн-переговоров лидеров России и Китая некоторые аналитики задавали вопрос: непонятно, почему их беседа длилась всего полтора часа, в то время как Путин перед этим разговаривал с Байденом больше двух? К тому же значительная часть встречи президента России с товарищем Си была открытой, в то время как с Байденом показали лишь несколько минут. Но сегодня эти «непонятности» были эффектно развеяны: Путин и Си специально сконцентрировались на открытом обсуждении больших перспектив сотрудничества, чтобы все, кто способен, правильно это поняли.

Оказывается, вчера же, на фоне заверений двух лидеров в российско-китайских дружбе и союзничестве, МИД России американской стороне передал проекты договора между РФ и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности Российской Федерации и государств-членов НАТО. Эти документы уже назвали пересмотром итогов холодной войны. Официального ответа от наших партнеров пока нет. Очень в трудное положение поставила их Москва: при общей констатации, что Запад и Россия вот-вот могут перейти рубеж реальной военной конфронтации, отказываться от любых предложений избежать этого очень некомфортно и даже опасно.

Итак, что же предлагает Москва Вашингтону и Брюсселю? Причем главный документ - проект договора - адресован именно американцам. Союзникам по альянсу предназначен проект соглашения, что, понятно, менее весомый формат договоренностей. Но мы знаем, кто в НАТО главный. Поэтому взглянем сначала на российские предложения Соединенным Штатам.

Путин и Си специально сконцентрировались на открытом обсуждении больших перспектив сотрудничества, чтобы все, кто способен, правильно это поняли Фото: REUTERS

Сразу бросается в глаза, что в преамбуле проекта договора идет ссылка на многочисленные договоренности в сфере безопасности, заключенные еще между СССР и США, начиная с 1971 года. Здесь значимо то, что американцам предлагается действовать в духе тех обязательств, которые были согласованы при обоюдном признании военного паритета сторон. То есть Россия, и не просто как юридический преемник СССР, предлагает и сегодня исходить из этого базового принципа при заключении нового соглашения о гарантиях безопасности.

Принципиальное значение имеет Статья 4 проекта договора, суть которого в том, что США обязуются в следующем:

- исключают дальнейшее расширение НАТО в восточном направлении и отказываются от приема в альянс государств, входивших в СССР;

- не будут создавать военные базы на территории государств, входивших в СССР и не являющихся членами НАТО, использовать их инфраструктуру для ведения военной деятельности, а также развивать с ними двустороннее военное сотрудничество.

Очевидно, что здесь - суть сделанных руководством нашей страны в последнее время заявлений о необходимости создания договорных гарантий по обеспечению безопасности России в связи с военным освоением Западом постсоветского пространства. И именно эта статья, без сомнения, вызовет самое бурное возбуждение наших «партнеров».

В Статье 5 проекта сторонам предлагается воздерживаться от размещения своих вооруженных сил и вооружений в тех районах, в которых такое развертывание воспринималось бы ими как угроза своей безопасности. Здесь тоже гарантировано бурное возмущение, потому что вся логика военного строительства США в последние десятилетия - именно расширение своего наступательного потенциала и продвижение его как можно ближе к России.

Статьи 6 и 7, в которых говорится об отказе развертывания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне национальной территории и об исключении развертывания за своими рубежами ядерного оружия для американцев тоже возмутительны. Зачем же они повыходили из всех существовавших по этим позициям договоров, развязывая себе руки, чтобы теперь к ним же и возвращаться?

Одним словом, без валидола в Вашингтоне этот проект читать будет трудно. Это как же так? Побежденный в холодной войне смеет диктовать условия победителю? Тут от возмущения впору задохнуться. Но почему Байден уже «записался» на телефонные переговоры с Путиным? Значит, все-таки можно найти, о чем договариваться?

Суть документа, адресованного НАТО, если коротко, сводится к предложению: давайтесь вернемся к тому положению которое существовало на 1997 год, когда был подписан Основополагающий акт о взаимных отношениях, сотрудничеству и безопасности между Россией и Организацией Североатлантического договора. «Убойное» предложение в проекте соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и стран-членов альянса, от которого за сердце схватятся не только в Брюсселе, но и в Киеве с Тбилиси, содержится в Статье 6: государства-члены НАТО «принимают обязательства, исключающие дальнейшее расширение НАТО, в том числе присоединение Украины, а также других государств». Разрывает сердце «аспирантов» альянса и Статья 7: страны-члены блока «отказываются от ведения любой военной деятельности на территории Украины, а также других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии».

За что боролись? «Шеф, все пропало!» Мир рушится…

Мир, каким его создавал и представлял Запад, действительно рушится. По большому счету, в главных столицах и таК это понимают. Поэтому отвергать, как говорят, «с порога» новые предложения Москвы, скорее всего не будут. Все-таки расклад сил сегодня совсем иной, чем лет 15-20 назад. И с Россией, тоже признаем, хамским тоном разговаривают лишь те западные политики, которые откровенно «не догоняют» или прикидываются. Маргиналы не в счет. Поэтому нынешние предложения Вашингтону и Брюсселю как раз и сделаны для того, чтобы мир все-таки спасти, а не окончательно разрушить.

Нельзя не увидеть в предложениях России дать западным партнерам возможность исправить их, как уже давно очевидно, роковую ошибку - отказ от данных когда-то устных обещаний не расширять НАТО на восток. Они сейчас и не вспоминают об этом: какие обещания? кто давал? Да бросьте, в уставных документах блока об этом вообще не говорится, там: если страна хочет и соответствует критериям, то милости просим! И какое вообще Москва имеет право определять, кого в альянс принимать, а кого нет? Не ее это дело!

И вдруг Москва предлагает Брюсселю фактически дезавуировать решение саммита НАТО от 2008 года в Бухаресте, когда Грузии и Украине пообещали, что «когда-нибудь» они все-таки станут членами блока. Это просто оскорбление какое-то, да как они смеют…

А президент Путин и председатель Си договорились совсем скоро встретиться лично, в Пекине, на Олимпиаде. И не только о спорте, наверное, разговор там будет. Ведь союзное строительство не только в Европе происходить может. Друзья у Москвы, кстати, есть и в Венесуэле, и на Кубе, в Никарагуа президент Ортега в очередной раз переизбран. Мир большой…

На брифинге в МИД России заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, отвечая на реплики журналистов, которые предсказали отказ Запада рассматривать такие радикальные проекты соглашений, пояснил: эти предложения - о пересмотре той экспансии против России, которая осуществлялась в последние годы. И, чтобы было понятнее, привел английскую присказку «Enough is enough» - хватит, значит хватит… Теперь понятно?

НАТО должно взять официальные обязательства по нерасширению на восток, Украина не войдет в альянс Фото: EAST NEWS

КОНКРЕТНО

Вот что Москва предлагает Североатлантическому альянсу

НАТО должно взять официальные обязательства по нерасширению на восток, Украина не войдет в альянс;

НАТО не станет размещать дополнительные вооружения и силы за пределами стран, где они были в мае 1997-го — то есть до того, как в альянс вошли страны Восточной Европы;

НАТО официально откажется от любой военной деятельность на Украине, в Закавказье, Средней Азии и Восточной Европе;

Россия и НАТО берут обязательства не размещать ракеты средней и меньшей дальности там, откуда они смогут поражать цели на территориях друг друга;

В приграничной полосе запрещаются военные учения и операции, в которых занято больше одной бригады;

Россия и НАТО не будут рассматривать друг друга как противников, вместо этого Москва и Брюссель станут решать все споры мирно и будут воздерживаться от применения силы.

А вот предложения Москвы Вашингтону

Россия и США не будут использовать территорию третьих стран, чтобы готовить нападения друг на друга;

Страны не станут размещать ракеты средней и меньшей дальности за рубежом и в районах, откуда они могут поразить цели на территории друг друга;

Россия и США не будут посылаться боевые корабли и тяжелые бомбардировщики в районы, откуда можно поразить цели на территории друг друга;

Вашингтон обязуется не строить военные базы в странах бывшего Советского Союза и не развивать с ними военное сотрудничество;

Стороны обязуются не развертывать ядерное оружие за рубежом, а то, что уже есть, должно быть вывезено оттуда;

Страны не будут отрабатывать ядерные удары на учениях;

США обязуются исключить расширение НАТО на восток и не принимать в альянс постсоветские республики.