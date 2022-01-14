Гинцбург рассказал, что бессимптомно перенес "омикрон" благодаря "Спутнику V"

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург пришел к выводу, что бессимптомно перенес заболевание "омикрон"-штаммом коронавируса. Соответствующее заявление он сделал в разговоре с журналистом РИА Новости.

По его словам, после зарубежной поездки у него резко подскочил уровень вируснейтрализующих антител к "омикрону", но при этом он не испытывал ни каких симптомов заболевания.

"То есть я был инфицирован, но не болел, симптомов не было, - заключил Гинцбург. - Я был вакцинирован "Спутником V".

По его словам, точно так же и другие привитые российской вакциной от коронавируса могут просто не узнать, что перенесли заболевание бессимптомно, пока не сдадут анализы на антитела и не посмотрят вируснейтрализацию на "омикроне".

Как ранее писал сайт kp.ru, специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов заявил, что новый штамм коронавирусной инфекции "омикрон" с большой вероятностью будет последней мутацией вируса перед уходом в другую популяцию.