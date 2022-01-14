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Происшествия14 января 2022 5:39

Два человека пострадали при падении легкомоторного самолета в Алтайском крае

Пилот и пассажир воздушного судна госпитализированы в больницу в Белокурихе
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Легкомоторный самолет потерпел крушение в районе села Старобелокуриха / Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Легкомоторный самолет потерпел крушение в районе села Старобелокуриха / Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Легкомоторный самолет разбился в алтайском селе Старобелокуриха, сообщает сайт "КП-Барнаул" в пятницу, 14 января 2022 года.

По данным пресс-службы регионального управления МЧС России, крушение воздушного судна случилось около 11 часов.

В нем находились пилот и пассажир. С телесными повреждениями они госпитализированы в одно из медучреждений Белокурихи.

По предварительным данным, самолет "Аэропракт А-22" совершал экскурсионный полет.

На месте происшествия работают спасатели, полицейские и медики. Специалисты устанавливают причины и обстоятельства случившегося.

Как ранее писал сайт kp.ru, легкомоторный самолет упал не железнодорожные пути прямо перед приближающимся скоростным поездом в Лос-Анджелесе. Подоспевшие полицейские успели вытащить пилота из обломков потерпевшего крушение воздушного судна буквально за несколько секунд до столкновения с поездом.