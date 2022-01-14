Инфекционист Минздрава Чуланов считает пустым занятием измерение антител к коронавирусу

Высокие титры - не препятствие для вакцинации, уверен Владимир Чуланов Фото: REUTERS

Измерение количества антител к коронавирусной инфекции – это пустое занятие с точки зрения принятия решения о вакцинации, заявил в интервью РБК главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава Владимир Чуланов.

"Количественные тест-системы, которые откалиброваны по вируснейтрализующим тест-системам, отражают реальную суть, хоть и не на 100%, - подчеркнул вирусолог. - Тем не менее определять количество антител — пустое занятие с точки зрения принятия решения о вакцинации".

Он уточнил, что нужно ревакцинироваться через полгода после вакцинации, в соответствии с рекомендациями министерства здравоохранения России. И высокие титры этому никак не мешают, уверен специалист.

Как ранее писал сайт kp.ru, директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург на основании высокого количества антител пришел к выводу, что бессимптомно перенес заболевание "омикрон"-штаммом коронавируса.