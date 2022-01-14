Лондон отрицает присутствие британских субмарин в районе гибели подлодки «Курск» в августе 2000 года

Британия отрицает присутствие своих субмарин в районе гибели подлодки «Курск» в августе 2000 года Фото: пресс-служба Северного флота России

Британских субмарин не было в районе гибели российской подводной лодки «Курск» в Баренцевом море в августе 2000 года, заявили в секретариате командования Военно-морским флотом Великобритании.

Как рассказали РИА Новости в британском Минобороны, у ведомства «нет записей, удовлетворяющих эту часть запроса». Вместе с тем там сообщили, что эта информация может быть раскрыта только при специальном запросе по закону о свободе информации.

Напомним, в конце прошлого года бывший командующий Северным флотом России адмирал Вячеслав Попов заявил, что российская атомная подводная лодка (АПЛ) «Курск» 21 год назад затонула в Баренцевом море в результате столкновения с субмариной НАТО, которая следила за АПЛ.

Как писал сайт kp.ru, атомная подлодка затонула 12 августа 2000 года, в результате погиб весь экипаж – 118 человек. В тот день «Курск» должен был провести учебную торпедную атаку. По одной из версий, на борту АПЛ взорвалась учебная торпеда, которая привела к детонации других зарядов стеллажных торпед.