Инфекционист Минздрава Чуланов назвал непривитых "плацдармом для эволюции" коронавируса

От уровня вакцинации зависит, сколько еще новых штаммов коронавируса появится, уверен Владимир Чуланов Фото: REUTERS

Непривитые от коронавируса люди становятся "плацдармом для эволюции" коронавируса, заявил в интервью РБК главный внештатный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов.

"Невакцинированный человек — как бы плацдарм для эволюции вируса, - подчеркнул Чуланов. - Если человек вакцинирован, то шанс, что у него вирус эволюционирует и передастся кому-то, гораздо ниже, потому что он может вообще не заболеть и не стать источником инфекции".

Инфекционист подчеркнул, что главное оружие против новых мутаций – это вакцинация, эффективные противовирусные средства и противоэпидемические меры. Именно от этого зависит, появятся ли новые штаммы или пандемия наконец закончится, заключил эксперт.

Как ранее писал сайт kp.ru, глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила об особенностях штамма коронавируса "омикрон". По ее словам, эта мутация распространяется быстрее, чем ранее известный уханьский штамм и "дельта", а также вызывает тяжелое течение болезни у тех, кто не привит от COVID-19.

Попова отметила, что "омикрон"-штамм также опасен не только для непривитых, но также для людей с сопутствующими заболеваниями - например, больных тяжелой формой диабета или людей с онкологией.