Врач рассказал, как отличить "омикрон" от других штаммов коронавируса

"Омикрон" отличают от других штаммов по нескольким симптомам Фото: REUTERS

От других штаммов коронавирусной инфекции "омикрон" можно отличить по отсутствию боли в груди и нескольким другим признакам, рассказал телеканалу "Москва 24" иммунолог Владимир Болибок.

"Омикрон" тоже может вызвать пневмонию, люди погибают от этой ковидной пневмонии при большом поражении, но боль в грудной клетке стала встречаться реже", - уточнил Болибок.

По его словам, также для "омикрона" характерны сильная боль в горле, заложенность носа и сухой кашель. Зачастую это сопровождается высокой температурой, сильной слабостью и головной болью, перечислил эксперт.

Потеря обоняния, характерная для всех штаммов COVID-19, при "омикроне" проявляется уже ближе к выздоровлению, уточнил врач.

Как ранее писал сайт kp.ru, доктор медицины Клэр Стивс, один из разработчиков приложения для отслеживания признаков коронавируса ZOE Covid Study, перечислила симптомы "омикрон"-штамма коронавируса, не включенные в официальный перечень.

По ее словам, боль в горле, головная боль и насморк, встречаются примерно в 75% случаев заражения "омикроном".