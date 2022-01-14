Володин заявил, что законопроект о ковид-сертификатах в общественных местах снимут с рассмотрения Фото: Архив "КП"

Законопроект о ковид-сертификатах для посещения общественных мест будет снят с рассмотрения.

«Законопроект о QR-кодах будет снят с рассмотрения», – написал председатель Государственной дум Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

В пятницу, 14 января, правительство РФ и партия «Единая Россия» решили отложить рассмотрение законопроекта о ковид-сертификатах во втором чтении. Вице-премьер Татьяна Голикова объяснила, что принятый в первом чтении документ готовился как мера реагирования на распространение дельта-штамма коронавируса, однако с появлением штамма «Омикрон» возникли новые вызовы. Поскольку в этих условиях прогнозировать развитие эпидемиологической ситуации сложнее, правительство совместно с ЕР «выработали совместное решение о целесообразности отложить рассмотрение законопроекта во втором чтении».

Напомним, сайт kp.ru разбирался, как QR-коды в общественных местах смогут защитить россиян.