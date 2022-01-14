Лавров заявил о планах США и НАТО «замотать» переговоры по гарантиям безопасности Фото: Михаил ФРОЛОВ

Соединенные Штаты и НАТО пытаются «замотать» переговорный процесс по гарантиям безопасности в Европе, предложенным Россией, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции

Как отметил дипломат, Россия ожидает от США и Североатлантического альянса письменных ответов по предложенным Москвой гарантиям безопасности. Тем временем РФ продолжит готовиться к любому развитию событий, сказал глава российского МИД.

В тоже время Лавров подчеркнул, что Вашингтон и Брюссель уяснили необходимость быстро и конкретно ответить на предложения Москвы. Какой это будет ответ, гадать не стоит, однако в случае их отрицания Россия примет решение с учетом всех факторов безопасности, добавил дипломат.

Во вторник, 11 января, в Женеве прошли первые переговоры между Россией и США по гарантиям безопасности в Европе. Они продорлжались около восьми часов.

На следующий день состоялось первое за два последних года заседание Совета Россия - НАТО. Российскую делегацию представила межведомственная комиссия Министерства иностранных дел и Минобороны. Сайт kp.ru писал о главных итогах встречи.

https://www.kp.ru/daily/27351.5/4531448/