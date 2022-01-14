Лавров заявил, что ситуация в Казахстане показала эффективность и востребованность сил ОДКБ

Сергей Лавров заявил, что у сил ОДКБ есть мощный потенциал, что показала ситуация в Казахстане. Фото: REUTERS

Глава МИД РФ Сергей Лавров оценил потенциал сил ОДКБ в связи с их действиями в Казахстане. По мнению Лаврова, эта ситуация раскрыла потенциал миротворческих сил ОДКБ

Ситуация в Казахстане показала, что потенциал сил ОДКБ оказался эффективным и востребованным, сказал Сергей Лавров в пятницу 14 января во время большой пресс-конференции. Онлайн-трансляция пресс-конференции Лаврова доступна здесь на kp.ru.

Лавров отметил не только эффективность, но и востребованность миротворческого потенциала ОДКБ и подчеркнул, что обращение президента Казахстана Токаева за помощью соответствовало уставу ОДКБ.

"Я считаю, что в ситуации, которая сложилась в Казахстане, президент Казахстана обратился к своим союзникам в полном соответствии с Договором о коллективной безопасности, в полном соответствии с уставом ОДКБ, она продемонстрировала, что усилия, которые ОДКБ предпринимались в последние годы по созданию миротворческого потенциала, были весьма и весьма эффективными и оказались весьма и весьма востребованными", - сказал Лавров.

Глава российского МИД добавил, что потенциал миротворческих сил доказал свою дееспособность всему миру.

"Изумление, с которым на Западе взирали на скорость развертывания подразделений, которые были направлены из всех стран ОДКБ для помощи союзному Казахстану по просьбе президента этой страны, была, конечно, оценена всеми по достоинству, я в этом не сомневаюсь", - отметил Лавров.

Коллективные миротворческие силы ОДКБ были направлены в Казахстан по просьбе президента Токаева для оказания помощи в стабилизации обстановки в стране.

С 13 января войска ОДКБ начали передавать охраняемые соцобъекты казахстанским правоохранительным органам, готовясь к выводу из этой страны.