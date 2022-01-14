Эксперты рассказали, куда россияне путешествовали в новогодние праздники

Самыми популярными направлениями у россиян в новогодние каникулы стали Москва, Санкт-Петербург и Сочи Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip рассказали, что самыми популярными направлениями туризма у россиян в период новогодних праздников стали Москва, Санкт-Петербург и Сочи.

"Говоря о странах, стоит отметить, что не все зарубежные локации были доступны в новогодние праздники в прошлом году. Более того, немногие туристы были готовы путешествовать в связи с пандемией. В основном ездили по необходимости, чтобы навести родных и близких", - отметила руководитель пресс-службы OneTwoTrip Елена Шелехова в беседе с изданием "Газета.ru".

Среди зарубежных направлений лидирует Армения, Турция и Киргизия.

Сообщается, что Санкт-Петербург на праздниках посетило 914 тысяч туристов. Примечательно, что многие из них проявили интерес именно к культурным мероприятиям - более 236 тысяч жителей и гостей города побывали в театрах и музеях, передает Life.ru.

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