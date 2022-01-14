Лавров заявил, что вступление Украины в НАТО станет пересечением "красной линии"

Сергей Лавров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Возможное вступление Украины в НАТО - это пересечение "настоящей красной линии", как и прием в альянс любой другой страны, имеющих общие границы с Российской Федерацией, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу, 14 января, на пресс-конференции, приуроченной итогам года. Ее прямую трансляцию ведет министерство иностранных дел России на своем YouTube-канале.

"Мы категорически не приемлем на наших границах НАТО. Тем более, с учетом того курса, которое проводит украинское руководство. Это - "красная линия" по настоящему и они это знают, - констатировал Лавров. - Второй момент - даже если Украина остается вне НАТО, там возможны договоренности с другими западными странами. Это нам тоже неприемлемо".

Кроме того, даже если Украина не вступает в Североатлантический альянс, но размещает на своей территории ударные вооружения - это будет пересечением "красной линии", уточнил журналистам руководитель внешнеполитического ведомства РФ.

Как ранее писал сайт kp.ru, в Госдепартаменте США заявили, что Украина по-прежнему должна иметь возможность вступить в НАТО. Об этом по итогам переговоров американской стороны с Россией в Женеве заявил официальный представитель ведомства Нед Прайс.