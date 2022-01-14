Евросоюз пообещал Украине экстренную помощь из-за кибератак на сайты министерств Фото: REUTERS

Евросоюз окажет Украине экстренную помощь в связи с атаками хакеров на несколько министерских сайтов, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Как сообщил глава европейской дипломатии на встрече глав МИД ЕС, Брюссель созвал экстренную встречу послов государств Евросоюза для того, что разобраться, каким образом сообщество может поддержать Киев. ЕС хочет помочь Украине повысить ее способность отражать кибератаки, отметил он.

Боррель сказал, что у Брюсселя пока нет подтвержденных данных о том, кто мог стоять за атаками на сайт министерств Украины, однако есть догадки.

Как писал сайт kp.ru, ранее неизвестные хакеры взломали сайты двух украинских министерств и разместили там угрожающие сообщения на трех языках: украинском, русском и польском. Атаке хакеров подверглись порталы министерства образования и науки Украины и министерства иностранных дел. Пугающие послания киберпреступники сопроводили изображением перечеркнутого национального флага Украины.