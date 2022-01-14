Лавров заявил о реальном прогрессе в переговорах по иранской ядерной сделке

Сергей Лавров Фото: Михаил ФРОЛОВ

В переговорах по иранской ядерной сделке есть реальный прогресс, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу, 14 января, на пресс-конференции, приуроченной итогам года. Ее прямую трансляцию ведет МИД России на своем YouTube-канале.

По мнению главы внешнеполитического ведомтва России для успешного завершения процесса, Западу следует меньше пытаться оказывать психологическое давление на Тегеран, а иранцам - быть более конструктивными.

Как ранее писал сайт kp.ru, французский журналист Ален Фрашон назвал Иран в числе трех стран, на территории которых могут вспыхнуть крупный военный конфликт.

По его словам, в Иране отправной точкой к войне может стать ядерная программа. Тегеран близок к уровню обогащения урана, позволяющего создать ядерное оружие. Если переговоры по ядерной сделке зайдут в тупик, то США и Израиль способны нанести удар по иранскому ядерному комплексу, что выльется в большую войну на Ближнем Востоке, аргументирует Франшон.