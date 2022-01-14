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Политика14 января 2022 10:39

Столтенберг заявил о готовности НАТО к взаимному контролю вооружений с Россией

Генсек Североатлантического альянса уточнил, что речь идет и о ядерном оружии
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг

Фото: REUTERS

НАТО готова к взаимному контролю вооружений с Россией, заявил в эфире Польского радио генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

"Союз открыт на обоюдный, равный, взаимный контроль вооружений, - подчеркнул Столтенберг. - Это, однако, должно быть взаимным и возможным для проверки. Это касается обычных и ядерных сил".

По словам генсека альянса, опыт предыдущих подобных договоров говорит о том, что это позволяет снизить напряжение в отношениях между державами.

В то же самое время генеральный секретарь исключил вывод войск НАТО из стран, в которых они сейчас располагаются, так как это "присутствия войск на восточном фланге" необходимо для "защиты всех союзников".

Как ранее писал сайт kp.ru, Йенс Столтенберг заявил, что процесс вступления в НАТО для Швеции и Финляндии может пройти очень быстро, если эти страны примут решение вступить в альянс.