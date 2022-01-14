Лавров рассказал об условиях расширения ОДКБ

Сергей Лавров Фото: REUTERS

Некоторые страны проявляют интерес к возможному присоединению к Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу, 14 января, на пресс-конференции, приуроченной итогам года. Ее прямую трансляцию ведет министерство иностранных дел России на своем YouTube-канале.

"У нас в уставе ОДКБ все записано, - уточнил Лавров. - Кто желает присоединиться - должен обратиться с такой просьбой".

По его словам, ОДКБ будет включать в себя не только полноправных членов, а также партнеров и наблюдателей. Интерес к участию в деятельности организации имеется, заверил руководитель внешнеполитического ведомства России.

Как ранее писал сайт kp.ru, в ходе этой же пресс-конференции Сергей Лавров отметил, что Россия будет исходить из интересов глобальной стабильности при рассмотрении вопросов о расширении своего военного присутствия в других странах.