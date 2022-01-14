Лавров назвал условие расширения военного присутствия России в других странах

Сергей Лавров Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Россия будет исходить из интересов глобальной стабильности при рассмотрении вопросов о расширении своего военного присутствия в других странах, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу, 14 января, на пресс-конференции, приуроченной итогам года. Ее прямую трансляцию ведет МИД России на своем YouTube-канале.

Напомним, Сергей Лавров прокомментировал заявление первого замгоссекретаря США Уэнди Шерман о том, что российские войска должны отойти от украинских границ и вернуться в казармы. Руководитель внешнеполитического ведомства России заявил, что подобные требования неприемлемы.

Как ранее писал сайт kp.ru, Сергей Лавров не исключает, что Запад пытается спровоцировать на Украине "маленькую войну", после чего обвинить в ней Россию. В целом, позицию НАТО и Запада по ситуации на Украине руководитель внешнеполитического ведомства РФ охарактеризовал как "хамство".