Лавров подтвердил переговоры Путина и Си Цзизиньпина во время Олимпиады в Китае Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин действительно проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином в ходе своего посещения открытия зимних Олимпийских игр в Китае, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Президент Владимир Путин по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина посетит Пекин 4 февраля в день открытия Олимпийских игр, и в этот же день состоятся полноформатные переговоры на высшем уровне», – рассказал глава МИД РФ во время пресс-конференции.

За день до встречи двух лидеров состоится диалог Лаврова с главой внешнеполитического ведомства Китая Ваном И. Также Лавров отметил, что в прошлом году был достигнут рекордный рост товарооборота между странами.

Как писал сайт kp.ru, в конце декабря 2021 Путин объявил о намерении посетить открытие зимних Олимпийских игр в Пекине.

Напомним, зимняя Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года. Сборная России из-за санкций Всемирного антидопингового агентства выступит на Играх под названием ROC (Russian Olympic Committee, Олимпийский комитет России).