Путин заявил о планах посетить открытие Олимпиады в Пекине

Владимир Путин и Си Цзиньпин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин объявил о намерении посетить открытие зимних Олимпийских игр в Пекине, которое состоится в феврале 2022 года. Об этом российский лидер заявил в ходе саммита с председателем КНР Си Цзиньпином в формате видеоконференции в среду, 15 декабря.

"Рассчитываю, что в феврале следующего года встретимся в Пекине, как и договаривались, - отметил Владимир Путин. - Мы проведем переговоры, а затем примем участие в открытии Олимпийских Игр".

Как ранее писал сайт kp.ru, беседа глав государств началась в 11:07 по московскому времени. Российский лидер отметил укрепление политических и экономических связей Москвы и Пекина.

Напомним, Китай выразил США решительный протест за планы дипломатического бойкота зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Об этом заявил журналистам официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Дипломатический бойкот подразумевает что никто из официальных лиц Австралии не будет присутствовать на спортивном мероприятии, но для спортсменов никаких ограничений на участие нет.