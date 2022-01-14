Силуанов анонсирован новый план борьбы с коронавирусом в России

Антон Силуанов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Новый план борьбы с коронавирусом, скорректированный в связи с распространением нового штамма "омикрон", в ближайшее время будет обнародован, рассказал журналистам министр финансов России Антон Силуанов в пятницу, 14 января 2022 года.

Глава Минфина уточнил, что для реализации обновленного плана хватит бюджета, принятого на текущий год.

"Мы просчитали наши финансовые возможности, которые оцениваются в текущем году, с учетом и уточненной базы прошлого года, и уточненного прогноза на текущий год, - уточнил Силуанов. - Мы в полном объеме обеспечим план деньгами".

Как ранее писал сайт kp.ru, заместитель главы центра имени Гамалеи Денис Логунов заявил, что в конце января - начале февраля текущего года в России произойдет подъем заболеваемости новым штаммом коронавирусной инфекцией "омикрон".