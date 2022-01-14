Борис Грызлов назначен новым послом России в Белоруссии Фото: Юлия Зырянова/ТАСС

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Бориса Грызлова новым послом РФ в Белоруссии.

«Назначить Грызлова Бориса Вячеславовича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Белоруссия», – сказано в указе, опубликованном на портале правовой информации.

Напомним, до этого назначения Грызлов занимал пост полномочного представител России в контактной группе по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины. Он был представителем РФ в Трехсторонней контактной группе по урегулированиюв Донбассе с декабря 2015 года. С 2003 по 2011 годы Грызлов председательствовал в Госдуме, а в 2001-2003 годах был министром внутренних дел России. Является председателем Высшего совета партии «Единая Россия».

В марте прошого года Путин назначил послом РФ в Белоруссии Евгения Лукьянова. В этой должности он сменил Дмитрия Мезенцева.