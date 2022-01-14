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Общество14 января 2022 13:12

Названа точная причина смерти Михаила Зеленского

Телеведущий Михаил Зеленский умер от сердечного приступа
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
Комментарии (10)Комментарии (10)(10)
Названа точная причина смерти Михаила Зеленского

Названа точная причина смерти Михаила Зеленского

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Причиной смерти тележурналиста Михаила Зеленского стал сердечный приступ.

Как сообщила пресс-секретарь российского посольства в Венесуэле (по совместительству в Республике Гаити и Доминиканской Республике) Алина Иванова, согласно заключению врачей, причиной смерти телеведущего стал сердечный приступ, вызванный хроническим заболеванием сердечно-сосудистой системы.

«Согласно заключению доминиканских врачей, Михаил Зеленский скончался 11 января 2022 года вследствие сердечного приступа, вызванного хроническим заболеванием сердечно-сосудистой системы», - заявила дипломат в пятницу, 14 января, в эфире телеканала «Россия-1».

Напомним, известный телеведущий Михаил Зеленский умер в ночь на 12 января в возрасте 46 лет. Он скоропостижно скончался во время отдыха в Доминикане. Как писал сайт kp.ru, на отдых он прибыл с третьей супругой Милой Рубинчик, однако почувствовал себя плохо. Его привезли в больницу в тяжелом состоянии, но врачи не смогли его спасти.