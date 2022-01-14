Названа точная причина смерти Михаила Зеленского Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Причиной смерти тележурналиста Михаила Зеленского стал сердечный приступ.

Как сообщила пресс-секретарь российского посольства в Венесуэле (по совместительству в Республике Гаити и Доминиканской Республике) Алина Иванова, согласно заключению врачей, причиной смерти телеведущего стал сердечный приступ, вызванный хроническим заболеванием сердечно-сосудистой системы.

«Согласно заключению доминиканских врачей, Михаил Зеленский скончался 11 января 2022 года вследствие сердечного приступа, вызванного хроническим заболеванием сердечно-сосудистой системы», - заявила дипломат в пятницу, 14 января, в эфире телеканала «Россия-1».

Напомним, известный телеведущий Михаил Зеленский умер в ночь на 12 января в возрасте 46 лет. Он скоропостижно скончался во время отдыха в Доминикане. Как писал сайт kp.ru, на отдых он прибыл с третьей супругой Милой Рубинчик, однако почувствовал себя плохо. Его привезли в больницу в тяжелом состоянии, но врачи не смогли его спасти.