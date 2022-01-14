РПЦ составила молебен об "одержимых компьютерной страстью". Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

39 новых служб и богослужебных последований составлены и утверждены в 2021 году Синодальной богослужебной комиссией Русской Православной Церкви. Об этом сообщается на сайте Московской Патриархата.

Среди прочего, в этом списке находится и «молебное пение об одержимых компьютерной страстью».

В РПЦ считают, что наличие специальной молитвы для людей, страдающих компьютерной зависимостью, «не будет лишним», особенно если этот человек верующий.

«Проблема игромании, то есть болезненной зависимости от компьютерных игр, никем не отрицается. Всем хорошо известно, что одержимость компьютерными играми как негативное явление не вызывает никаких сомнений. Преодоление любой зависимости: наркотической, алкогольной или любой иной, которая есть в нынешнем обществе, требует и духовных усилий. В том числе и молитвенной поддержки для тех, кто считает себя верующими. И наличие молитвы для людей с такой зависимостью вовсе не лишнее», - рассказал изданию «Секрет фирмы» заместитель главы синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, комментируя нововведение.

Также РПЦ предлагает практиковать специальные молебные пения по случаю поиска работы, перед сдачей экзаменов, перед началом учебы в заведениях для взрослых, по случаю успешной хирургической операции и другие.

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