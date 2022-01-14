Сергей Лавров заявил о причастности США к кризису в православии. Фото: REUTERS

Глава МИД России Сергей Лавров заявил о причастности США к имеющему место кризису в православии. Об этом Лавров сказал во время большой пресс-конференции в пятницу 14 января. Онлайн-трансляцию пресс-конференции смотрите здесь на kp.ru.

«К нынешнему кризису в православии напрямую приложили руку Соединенные Штаты Америки», -сказал Лавров и описал механизм действия Вашингтона в этом направлении.

«У них был сформирован специальный механизм - спецпредставитель по свободе вероисповедания, который на самом деле занимался не свободой, а активнейшим образом настраивал и финансировал Константинопольского патриарха Варфоломея с тем, чтобы он проводил линию на раскол, в том числе на Украине прежде всего, на создание там раскольнической неканонической православной церкви Украины», - заявил Лавров, отметив, что подобные действия США вызвали «серьезнейшие расхождения в целом в православном мире».

Лавров заявил, что правительства стран, на территории которых расположены православные церкви, не должны регулировать их функционирование.

«Если мы договоримся с правительствами тех стран, с дипломатами тех стран, на территории которых расположены канонические православные церкви, не мешать им жить своей жизнью в соответствии с их законами, их канонами, это будет самый оптимальный вклад дипломатии и прочих государственных структур в обеспечение той самой свободы вероисповедания», - сказал Лавров.

Ранее на kp.ru сообщалось, что митрополит Илларион предупредил о риске раскола во всемирном православии из-за ситуации на Украине.