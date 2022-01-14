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Здоровье14 января 2022 15:13

Голикова заявила, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России достиг 63,7%

Около 76,6 млн россиян прошли полный курс вакцинации
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Голикова заявила, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России достиг 63,7%

Голикова заявила, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России достиг 63,7%

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в России достиг 63,7%. Такое заявление в пятницу, 14 января, сделала вице-премьер Татьяна Голикова.

«То, что касается показателей коллективного иммунитета, в целом по Российской Федерации за прошедшие пять суток и за прошедшую, собственно, неделю показатель улучшился. Он составил 63,7%», - сказала она.

Кроме того, согласно проведенным данным, около 76,6 миллиона россиян прошли полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции. Полный курс вакцинации от коронавируса прошли примерно 16,6 миллиона пожилых россиян, а около 10,6 миллионов граждан в России сегодня ревакцинировались.

Напомним, ранее Голикова назвал три российских региона, которые почти достигли отметки в 80% по уровню коллективного иммунитета. Это Тува, Липецкая область и Подмосковье.