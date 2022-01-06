Голикова назвала первые регионы, где коллективный иммунитет достиг 80%

Три российских региона приблизились к 80 процентам по показателям коллективного иммунитета к ковиду. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Средний показатель коллективного иммунитета к COVID-19 в РФ вырос до 62,6 процента. Об этом в четверг 6 января сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Три российских региона почти достигли отметки в 80 процентов по уровню коллективного иммунитета. Это Тува, Липецкая область и Подмосковье, сообщила Голикова.

Вице-премьер сообщила, что за неделю ситуация с заболеваемостью COVID-19 улучшилась в семи регионах РФ. В то же время в 24 российских регионах она осложнилась. По словам Татьяны Голиковой, это произошло из-за снижения охвата тестированием.

«Из-за снижения охвата тестированием ситуация осложнилась в 24 регионах. В 7 регионах отмечается улучшение», - сказала она.

Ранее сообщалось, что В России за минувшие сутки выявили 15 316 случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа.

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