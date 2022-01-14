Попова заявила, что человек с "омикроном" становится заразным уже в первые сутки

Анна Попова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Человек, который встретился с новым штаммом коронавируса «омикрон», становится заразным уже в первые сутки. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова, отметив, что риск распространения нового штамма очень высок.

По ее словам, в случае заболевания для привитых людей все заканчивается легкими симптомами ОРЗ, поскольку работает иммунная защита. «В группе риска остаются люди, у которых есть особенности состояния здоровья и те, у кого нет иммунной защиты. Они - максимальная группа риска», - заявила глава Роспотребнадзора, подчеркнув, что для таких людей «соблюдение всех ограничений является максимально важным».

Как писал сайт kp.ru, вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что на территории нашей страны зарегистрировано уже 783 случая инфицирования штаммом «омикрон». По ее словам, заболеваемость коронавирусной инфекцией растет в 37 российских регионах, а 21 субъекте зафиксировали превышение среднероссийского уровня заболеваемости COVID-19.