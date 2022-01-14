Попова заявила, что «омикрон» интенсивно поражает детей

Анна Попова заявила, что штамм "омикрон" интенсивно поражает детей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила о свойстве «омикрон»-штамма, из-за которого остановить его распространение становится сложным. Глава Роспотребнадзора отметила, что штамм «омикрон» интенсивно поражает детей. В свою очередь, дети интенсивно контактируют с другими детьми и со взрослыми.

- Омикрон-штамм поражает интенсивно детей, остановить его распространение сложно, нужно соблюдать рекомендации, контакты детей – интенсивны, - сказала Анна Попова в пятницу 14 января во время брифинга о ситуации с COVID-19.

Ранее на kp.by сообщалось, что главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что относительно легкое течение болезни при заражении штаммом «омикрон» не должно стать поводом расслабляться ни для медиков, ни для граждан.

В то же время глава Минздрава РФ Михаил Мурашко напомнил, что «омикрон»-вариант коронавирусной инфекции представляет серьезную опасность для детей до четырех лет и заявил в связи с этим об особой важности вакцинации для беременных женщин и молодых матерей, которые могут передать иммунитет своему ребенку.