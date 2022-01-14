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Здоровье14 января 2022 15:31

Попова заявила, что «омикрон» интенсивно поражает детей

Глава Роспотребнадзора Попова рассказала, почему сложно остановить распространение штамма «омикрон»
Мария ПАВЛОВА
Комментарии (7)Комментарии (7)(7)
Анна Попова заявила, что штамм "омикрон" интенсивно поражает детей.

Анна Попова заявила, что штамм "омикрон" интенсивно поражает детей.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила о свойстве «омикрон»-штамма, из-за которого остановить его распространение становится сложным. Глава Роспотребнадзора отметила, что штамм «омикрон» интенсивно поражает детей. В свою очередь, дети интенсивно контактируют с другими детьми и со взрослыми.

- Омикрон-штамм поражает интенсивно детей, остановить его распространение сложно, нужно соблюдать рекомендации, контакты детей – интенсивны, - сказала Анна Попова в пятницу 14 января во время брифинга о ситуации с COVID-19.

Ранее на kp.by сообщалось, что главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что относительно легкое течение болезни при заражении штаммом «омикрон» не должно стать поводом расслабляться ни для медиков, ни для граждан.

В то же время глава Минздрава РФ Михаил Мурашко напомнил, что «омикрон»-вариант коронавирусной инфекции представляет серьезную опасность для детей до четырех лет и заявил в связи с этим об особой важности вакцинации для беременных женщин и молодых матерей, которые могут передать иммунитет своему ребенку.