Голикова заявила, что при наличии положительного теста на коронавирус будет выдан сертификат переболевшего

Татьяна Голикова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Данные о пациентах, получивших положительные результаты теста на коронавирусную инфекцию, имеются в базе Роспотребнадзора, независимо от того, обращались ли они для лечения к врачу. Такое заявление в пятницу, 14 января, сделала вице-премьер Татьяна Голикова, уточнив, что это около 300 тысячи человек, которые смогут получить сертификат переболевшего на год.

«В отношении такой группы населения, у которых были положительные ПЦР-тесты, в отношении этих людей предполагаем выдавать сертификат переболевшего после того, как информационные системы подтвердят нам, что он переболел и подтвердил ПЦР-тестом», - заявила вице-премьер.

Как отметила Голикова, пациенты, которые перенесли коронавирус бессимптомно и сдали тест на антитела, получат сертификат на шесть месяцев. Граждане, которые привились иностранной вакциной или «Спутник V» за границей, также могут получить сертификат на полгода, сдав соответствующий тест на антитела.

Голикова заявила, что соответствующие постановления будут приняты до 1 февраля текущего года.

Напомним, вице-премьер также сообщила, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России достиг 63,7%, а полный курс вакцинации прошли около 76,6 млн россиян.