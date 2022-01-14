Токаев поручил смягчить наказание для некоторых участников беспорядков

Касым-Жомарт Токаев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В связи с массовыми беспорядками в Казахстан задержаны около 2000 человек. Президент республики Касым-Жомарт Токаев поручил Генпрокуратуре смягчить наказание для тех, у кого не найдется отягчающих обстоятельств.

«Лица, совершившие серьезные преступления, понесут наказание в соответствии с законом. По другим лицам поручаю Генпрокуратуре установить степень их вины. В случае отсутствия отягчающих обстоятельств - принять меры по смягчению наказания», - заявил глава государства, назвав период беспорядков событиями «трагического января».

Напомним, Токаев дал восемь месяцев на восстановление города Алма-Ата после массовых беспорядков и протестных акций, уточнив, что волнения вспыхнули практически одновременно в 11 регионах, а ущерб от попытки переворота составил два-три миллиарда долларов. По его словам, против Казахстана была развязана террористическая война. Как писал сайт kp.ru, глава республики отметил мужество военнослужащих Минобороны и Службы госохраны.