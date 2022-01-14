Лукашенко обвинил Запад в организации протестов в Казахстане и Белоруссии

Лукашенко заявил, что к организации беспорядков в Казахстане причастны западные спецслужбы. Фото: REUTERS

Александр Лукашенко заявил об участии спецслужб западных стран в организации как беспорядков в Казахстане в январе 2022 года, так и протестов в Белоруссии в 2020 году. Такое заявление он сделал в пятницу 14 января на президентском приеме в честь старого Нового года.

«За всеми этими событиями стоят государства. И заметьте, в августе 2020-го эти государства (знаете, какие и чьими руками) ринулись к нам. Конечно, всю кашу заварили их спецслужбы. И мы их видели, они это не прятали. Но здесь мы им рога обломали, и они сделали вывод», - цитирует Лукашенко БЕЛТА.

Президент Белоруссии заявил, что невозможно «просто так» организовать масштабные акции в такой «грандиозной стране», как Казахстан. Также белорусский президент отметил. что в Казахстане пересекаются интересы крупных транснациональных корпораций.

«Поэтому была дана команда: «Не торопитесь, спокойно, когда будет все ясно - выйдем на авансцену» (я процитировал донесение нашей разведки в первые дни событий). Все там было, как надо. Казахстан, как и Беларусь, - узловые пункты. Мы - в Европе, там - в Центральной Азии"», - сказал Лукашенко.

Александр Лукашенко отметил, что в событиях в Белоруссии и Казахстане практически не было отличий, а также допустил, что беспорядки в Казахстане могли стать катализатором для «пределенных событий в РФ.

«Из Казахстана, как керогазом, можно было подогреть и Россию, можно было снивелировать позор Афганистана, который был допущен Соединенными Штатами Америки, и можно влиять не только на Китай, но и на всю Азию. Поэтому ставки были высоки», - сказал Лукашенко.

Ранее генсек ОДКБ Зась заявил, что говорить о нормализации ситуации в Казахстане пока рано.