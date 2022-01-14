Генсек ОДКБ заявил, что говорить о нормализации ситуации в Казахстане пока рано Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Говорить о нормализации ситуации в Казахстане на сегодняшний день рано, однако перелом наступил. Такое заявление сделал генсек Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась.

«Еще действует режим чрезвычайного положения, в пяти регионах он уже отменен, завтра еще будет ряд регионов отменяться», - заявил генсек организации в интервью программе «1/6» на канале «Россия 24».

Как отметил Зася, на данный момент идет поэтапное смягчение мер ограничительного и чрезвычайного положения, «тем не менее, значит, можно сказать так, что страна возвращается к нормальной жизни». По его словам, на сегодняшний день «видно, что перелом в ситуации уже наступил», однако говорить о нормализации обстановки – «нет, наверное, будет преждевременным».

Напомним, 6 января, в секретариате ОДКБ сообщили, что для нормализации обстановки в Казахстане организация начала перебрасывать коллективные миротворческие силы. От России в контингент вошли Воздушно-десантные войска. В минувший вторник, 11 января, президент республики Касым-Жомарт Токаев объявил о завершении основной миссии миротворческих сил, заявив, что вскоре начнется вывод войск, который займет не более десяти дней. При этом глава государства отметил, что силы организации помогли наладить обстановку.