Правительство одобрило поправки об индексации пенсий на 8,6% в 2022 году

Средний размер страховой пенсии после индексации составит 18 984 рубля Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Комиссия правительства России по законопроектной деятельности одобрила проект поправок об индексации пенсий на 8,6% в текущем году. Об этом в пятницу, 14 января, заявил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.

«Сегодня одобрен проект поправок, в рамках исполнения поручения президента России о проведении индексации пенсии в 2022 году на 8,6%», - сказал депутат о решении комиссии кабмина по законопроектной деятельности.

Жуков уточнил, что в прошлом году средний размер страховой пенсии по старости составил 17 481 рубль, а после индексации в этом году он увеличится до 18 984 рублей.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин предложил проиндексировать пенсии на 8,6%. Как писал сайт kp.ru, в ходе совещания с членами правительства российский лидер сообщил, что принятые ранее решения не позволят гражданам покрыть расходы, связанные с повышенной инфляцией прошлого года.