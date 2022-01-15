NHK: В Токио три человека пострадали при нападении человека с ножом

В Токио три человека пострадали при нападении человека с ножом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Токио по меньшей мере три человека пострадали при нападении человека с ножом, причем нападавшего японская полиция задержала на месте преступления, злоумышленнику оказалось всего 17 лет, передает телеканал NHK.

Все трое раненых и нападавший – абитуриенты престижного Токийского университета. Пострадавшие с ножевыми ранениями разной степени тяжести доставлены в больницу.

Это случилось утром в субботу, 15 января, перед экзаменом в университете. Сотрудники столичных правоохранительных органов пытаются выяснить причину, по которой 17-летний абитуриент напал с ножом на своих товарищей.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в августе прошлого года мужчина с ножом напал на пассажиров поезда в Токио, пытался устроить в вагоне пожар. Позже, в конце октября, его «подвиг» повторил другой житель столичной префектуры в городе Тёфу. Он объяснил свои действия тем, что хотел быть приговоренным к смертной казни.