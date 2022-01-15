В Алма-Ате после беспорядков задержали более 2,4 тысячи человек

Акции протеста в некоторых городах Казахстана начались 2 января, за несколько дней они переросли в массовые беспорядки Фото: REUTERS

После вспыхнувших в начале нового года беспорядков в Алма-Ате сотрудники правоохранительных органов города задержали за участие в незаконных акциях, мародерство и другие преступления более 2,4 тысячи человек. Об этом утром в субботу, 15 января, сообщил информационный центр городской комендатуры.

«Всего с начала антитеррористической операции задержано 2402 участника незаконных акций, мародерств и других преступлений. Всего изъято 79 единиц огнестрельного оружия и 3976 боеприпасов», - цитирует сообщение центра ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, власти Казахстана считают, что беспорядки в республике стали результатом «заговора внутренних и определенных внешних сил», которые организовали в стране гибридную террористическую атаку. Возможно, целью сговора был госпереворот. Эту версию подтверждает тот факт, что среди задержанных правоохранителями «протестующих» были и местные жители, и иностранцы. Задержаны около восьми тысяч участников беспорядков.

Ранее политолог и автор телеграм-канала «Политджойстик» Марат Баширов подробно проанализировал для «КП», кто и как влияет на Казахстан и кому на самом деле были выгодны беспорядки в стране.

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