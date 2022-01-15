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Здоровье15 января 2022 4:40

Гинцбург анонсировал клинические испытания вакцины от коронавируса для детей 6-11 лет в ближайшее время

Документы с компаниями, которые будут проводить исследования, подписаны
Абдулла ШАКИРОВ
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Клинические испытания вакцины от коронавируса для детей 6-11 лет начнутся в ближайшее время

Клинические испытания вакцины от коронавируса для детей 6-11 лет начнутся в ближайшее время

Фото: pixabay.com

В ближайшее время Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи намерен в ближайшее время начать клинические испытания вакцины от коронавирусной инфекции для детей 6-11 лет. Об этом рассказал директор центра Александр Гинцбург.

«Вот-вот они начнутся, в ближайшее время можно ждать», – передает ТАСС слова специалиста.

Как сообщил Гинцбург, документы с компаниями, которые будут проводить исследования, подписаны.

Напомним, в ноябре прошлого года Центр имени Гамаели заявил, что подготовил для подачи в Министерство здравоохранения России документы для проведения клинических испытаний по детской вакцине от коронавируса.

В декабре 2021 ученые Национального исследовательского центра имени Гамалеи получили патент на изобретение препарата для формирования иммунитета к коронавирусу у детей. Сайт kp.ru разбирался, чем прививка для малышей будет отличаться от уколов для подростков.