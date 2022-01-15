Пушков высмеял желание Зеленского провести трехсторонние переговоры с Путиным и Байденом Фото: Иван МАКЕЕВ

Предложение президента Украины Владимира Зеленского организовать трехсторонние переговоры с лидерами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом никому не нужны, заявил сенатор Совета Федерации Алексей Пушков. По мнению парламентария, украинский лидер таким образом пытается утвердиться как влиятельный политик.

«Зеленский все пытается попасть в высшую лигу, к которой не принадлежит. Такие переговоры не нужны никому, кроме него самого, а этого недостаточно. Пустая инициатива, очередная неудачная попытка самопиара. Зеленский никак не хочет или не может понять, что Украина не отдельный самостоятельный субьект в политике Запада, а ее придаток», – написал Пушков в своем Telegram-канале.

Как писал сайт kp.ru, президент Украины предложил Байдену организовать трехсторонние переговоры с Путиным. По словам главы офиса Зеленского, речь идет о встрече в режиме видеоконференции.