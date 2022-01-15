Председатель ОБСЕ Збигнев Рау намерен посетить Россию в феврале 2022

Председатель ОБСЕ Збигнев Рау Фото: пресс-служба ОБСЕ

Председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Збигнев Рау намерен посетить Москву в середине февраля 2022 года. Он планирует провести встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

«В середине следующего месяца, скорее всего, 15 февраля, председатель ОБСЕ встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Визит в Москву – обычная процедура в период председательства в ОБСЕ, тем более Россия является одним из главных государств-членов этой организации», – сообщил пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина в интервью «Польскому агентству печати».

Перед визитом в Москву Рау намерен посетить Украину и Соединенные Штаты. Он проведет встречи с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой и госсекретарем США Энтони Блинкеном, с которым будут подняты темы безопасности в Европе и урегулирования кризиса на Украине.